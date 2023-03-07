Некрасов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1880
Дата смертиПосле 01.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1880
Отец: Некрасов Петр
Мать: Некрасов ?
Рождение ребёнка
05.11.1907
Дочь: Авдеева Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна
Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1914
после болезни