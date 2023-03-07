Некрасов Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

После 01.01.1880

Дата смерти

После 01.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1880

Отец: Некрасов Петр

Мать: Некрасов ?

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1907

Дочь: Авдеева Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Наталья Ивановна

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Наталья Ивановна

Смерть
После 01.01.1914
после болезни
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