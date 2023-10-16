Петров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827
Османская Империя
Безродный. Возможно турок. Воспитывался в детском приюте под опекой князя Петра Петрова (?)
Работа или профессия
Неизвестно
Попечитель детского приюта
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно