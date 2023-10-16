Петров Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1825 и 1827 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1825 и 1827

Сын: Петров Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Османская Империя
Безродный. Возможно турок. Воспитывался в детском приюте под опекой князя Петра Петрова (?)
Работа или профессия
Неизвестно
Попечитель детского приюта
Место жительства
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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