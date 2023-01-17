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Есипов Алексей Козьмин

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Место рождения

Шадрино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шадрино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 02.05.1779 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
В службу в Владимирской губернии в Юрьевский нижний земский суд подканцеляристом 2.05.79
Работа или профессия
С 02.06.1782 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Канцеляристом в Юрьевском уездном суде
Работа или профессия
С 09.06.1784 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Губернским секретарем
Работа или профессия
С 31.12.1795 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Коллежским регистратором
Работа или профессия
06.01.1796 ст.
Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
От должности уволен
Бракосочетание
1796 ст.

Жена: Есипова Ирина Степановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.01.1798 ст.

Сын: Есипов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Есипова Ирина Степановна

Юрьев-Польский, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
С 07.01.1801 по 07.05.1801 ст.
Алексин, город Алексин, Тульская область
Тульской губернии в Алексинский земский суд заседателем
Работа или профессия
С 11.07.1801 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Грязовецкий земский суд секретарем
Смерть
Неизвестно
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