Есипов Алексей Козьмин
Место рождения
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 02.05.1779 ст.
В службу в Владимирской губернии в Юрьевский нижний земский суд подканцеляристом 2.05.79
Работа или профессия
С 02.06.1782 ст.
Канцеляристом в Юрьевском уездном суде
Работа или профессия
С 09.06.1784 ст.
Губернским секретарем
Работа или профессия
С 31.12.1795 ст.
Коллежским регистратором
Работа или профессия
06.01.1796 ст.
От должности уволен
Бракосочетание
1796 ст.
Жена: Есипова Ирина Степановна
Рождение ребёнка
12.01.1798 ст.
Сын: Есипов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Есипова Ирина Степановна
Работа или профессия
С 07.01.1801 по 07.05.1801 ст.
Алексин, город Алексин, Тульская область
Тульской губернии в Алексинский земский суд заседателем
Работа или профессия
С 11.07.1801 ст.
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
В Грязовецкий земский суд секретарем
Смерть
Неизвестно