Креков Николай Георгиев
Место рождения
Дата рождения05.12.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1908 ст.
Крещение
07.12.1908 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянин Никита Анастасьев Креков, той же деревни крестьянская девица Анисья Спиридонова Липатова
Смерть
Неизвестно