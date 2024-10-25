Пилютин Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1934
Дата смерти29.02.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1934
Рождение ребёнка
18.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пилютина Мария Сергеевна
Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
29.02.1992
Батецкий, Батецкий муниципальный район, Новгородская область