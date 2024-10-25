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Пилютин Владимир Сергеевич

Место рождения

Черея, Чашникский район, Витебская область

Дата рождения

14.06.1934

Дата смерти

29.02.1992

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

VP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1934

Отец: Пилютин Сергей Тимофеевич

Мать: Пилютина (Кукеева) Мария Ивановна

Черея, Чашникский район, Витебская область
Рождение ребёнка
18.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пилютина Мария Сергеевна

Конырат, городская администрация Балхаш, Карагандинская область
Смерть
29.02.1992
Батецкий, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

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