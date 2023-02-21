Исаева Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1840
Сын: Исаев Иван Иванович
Отец ребёнка: Исаев Иван Прокопьев
Угол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Смерть
Неизвестно