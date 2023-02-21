Исаева Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1840

Сын: Исаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Исаев Иван Прокопьев

Угол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, вотчина Госпожи Варвары Засецкой, деревня Угол (Угла)
Смерть
Неизвестно
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