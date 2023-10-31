Ручьева Дарья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ручьева Павла Спиридонова
Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
05.11.1825 ст.
Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ручьева Марья Спиридонова
Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно