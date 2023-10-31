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Ручьева Дарья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ручьев Илья Спиридонов

Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1813

Муж: Ручьев Спиридон Иванов

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ручьева Павла Спиридонова

Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.11.1825 ст.

Сын: Ручьёв Михаил Спиридонов

Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ручьева Марья Спиридонова

Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ручьев Иван Спиридонов

Отец ребёнка: Ручьев Спиридон Иванов

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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