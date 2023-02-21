Паленый Владимир Петрович
Место рожденияКостанай
Дата рождения29.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Костанай
Рождение ребёнка
17.05.1997
Дочь: Паленая Майя Владимировна
Мать ребёнка: Яббарова Галия Гатуфовна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Паленая Майя Владимировна родилась в Екатеринбурге. В возрасте 2-ух лет переехали в г. Альметьевск