Паленый Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паленый Владимир Петрович

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Место рождения

Костанай

Дата рождения

29.01.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Костанай
Рождение ребёнка
17.05.1997

Дочь: Паленая Майя Владимировна

Мать ребёнка: Яббарова Галия Гатуфовна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Паленая Майя Владимировна родилась в Екатеринбурге. В возрасте 2-ух лет переехали в г. Альметьевск
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