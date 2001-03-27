Раушенбах Борис Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раушенбах Борис Викторович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.01.1915

Дата смерти

27.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1943
Тагиллаг
Место жительства
С 1948
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.03.2001
Москва, город федерального значения Москва
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