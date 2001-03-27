Раушенбах Борис Викторович
Место рождения
Дата рождения18.01.1915
Дата смерти27.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1942 по 1943
Тагиллаг
Место жительства
С 1948
Место жительства
С 1960
Королёв, Королев, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.2001