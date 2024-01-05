Светличный Савелий Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСветличный Савелий Аверьянович

Светличный Савелий Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Светличный Аверьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Яковская Матрёна Савельевна

Мать ребёнка: Светличная Анна Константиновна

Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Светличный Фома Савельевич

Мать ребёнка: Светличная Анна Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светличная Миля Савельевна

Мать ребёнка: Светличная Анна Константиновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close