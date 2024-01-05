Светличный Савелий Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Светличный Аверьян
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Яковская Матрёна Савельевна
Мать ребёнка: Светличная Анна Константиновна
Белгород-Днестровский, Одеська область
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Светличный Фома Савельевич
Мать ребёнка: Светличная Анна Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светличная Миля Савельевна
Мать ребёнка: Светличная Анна Константиновна
Смерть
Неизвестно