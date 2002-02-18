Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1929
Дата смерти18.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1929
Отец: Филин Дмитрий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
06.11.1952
Сын: Харитонов Виктор
Отец ребёнка: Харитонов Николай
Рождение ребёнка
28.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харитонов Николай
Рождение ребёнка
02.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харитонов Николай
Рождение ребёнка
03.06.1959
Сын: Харитонов Юрий
Отец ребёнка: Харитонов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитонов Николай
Смерть
18.02.2002