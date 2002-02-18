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Зинаида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1929

Дата смерти

18.02.2002

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1929

Отец: Филин Дмитрий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
06.11.1952

Сын: Харитонов Виктор

Отец ребёнка: Харитонов Николай

Рождение ребёнка
28.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Николай

Рождение ребёнка
02.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Николай

Рождение ребёнка
03.06.1959

Сын: Харитонов Юрий

Отец ребёнка: Харитонов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Николай

Смерть
18.02.2002
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