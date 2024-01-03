Лапченко Иов Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Лапченко (Марченко) Никита Петрович
Мать: Лапченко (Солодиенко) Прасковья (Параскева) Трофимовна
Дочь: Лапченко Аграфена (Агриппина) Иовна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Дочь: Лапченко Евдокия Иовна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Дочь: Лапченко Марина Иовна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Дочь: Лапченко Феодора Иовна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Дочь: Лапченко Матрона Иовна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Сын: Лапченко Роман Иович
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна
Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна