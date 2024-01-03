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Лапченко Иов Никитович

Место рождения

Валява, Черкаська область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Лапченко (Марченко) Никита Петрович

Мать: Лапченко (Солодиенко) Прасковья (Параскева) Трофимовна

Валява, Черкаська область
Бракосочетание
09.05.1897

Жена: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.07.1899

Дочь: Лапченко Аграфена (Агриппина) Иовна

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2T6G?i=27&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
05.03.1901

Дочь: Лапченко Евдокия Иовна

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-2SFS-X?i=886&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Лапченко Марина Иовна

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-59MX-R?i=82&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
11.09.1905

Дочь: Лапченко Феодора Иовна

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-5BKF?cc=4133834
Рождение ребёнка
23.03.1908

Дочь: Лапченко Матрона Иовна

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-LQW7-4?cc=4133834
Рождение ребёнка
20.04.1910

Сын: Лапченко Михаил Иович

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Y-J?cc=4133834
Рождение ребёнка
19.07.1912

Сын: Лапченко Роман Иович

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9T-YQ3Q-8?i=415&cc=4133834
Рождение ребёнка
17.12.1914

Сын: Лапченко Даниил Иович

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3Y3-T?i=244&cc=4133834&cat=1017789
Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Лапченко Нестор Иович

Мать ребёнка: Лапченко (Лысенко) Дарья Климентьевна

Валява, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS8-B3TF-J?i=430&cc=4133834&cat=1017789
Смерть
Неизвестно

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