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Василий Елизарович

Место рождения

Баланьино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

Около ?.11.1724

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1673 г.р.

Дети

Около 1700 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: не указан

Мать: не указана

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1689 и 1700

Жена: Матрона Прокопьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Федор Васильевич

Мать ребёнка: Матрона Прокопьевна

Баланьино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Баланьино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Василий Елизарович, 56 лет, и его Матрона Прокопьевна, 46 лет. У них дети, Федор, 19 лет и жена его Ульяна Дмитриевна, 25 года. У них дети, Степан, 4 года,... Показать все
Смерть
Около ?.11.1724
Баланьино, Шуйский район, Северный край

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