Василий Елизарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1663
Дата смертиОколо ?.11.1724
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1663
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1689 и 1700
Жена: Матрона Прокопьевна
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Федор Васильевич
Мать ребёнка: Матрона Прокопьевна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 114 лист. Деревня Баланьино. Василий Елизарович, 56 лет, и его Матрона Прокопьевна, 46 лет. У них дети, Федор, 19 лет и жена его Ульяна Дмитриевна, 25 года. У них дети, Степан, 4 года,... Показать все
Смерть
Около ?.11.1724