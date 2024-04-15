Павлов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Павлов Иван
Место жительства
С 10.10.1852
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу казенной палаты от 10.10.1852 № 11627 отчислен из Куликовки в деревню Ключевскую
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу казенной палаты от 10.10.1852 № 11627 отчислен из Куликовки в деревню Ключевскую
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно