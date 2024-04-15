Павлов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Павлов Иван

Мать: не указана

Место жительства
С 10.10.1852
Новоключи, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу казенной палаты от 10.10.1852 № 11627 отчислен из Куликовки в деревню Ключевскую
Место жительства
До 10.10.1852
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По Указу казенной палаты от 10.10.1852 № 11627 отчислен из Куликовки в деревню Ключевскую
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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