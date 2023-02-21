(Викторова) Прасковья
Место рожденияс. Ануйск, Смоленский район Алтайский край
Дата рождения29.12.1928
Дата смерти02.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Отец: Викторов Афонасий
Мать: Мария
с. Ануйск, Смоленский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1956
Сын: Стуканских Александр
Отец ребёнка: Стуканских Алексей
Рождение ребёнка
01.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стуканских Алексей
пос. Темир-Тау гор. Таштагола Кемеровской области
Смерть
02.09.1992
Похороны
Неизвестно