(Викторова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Викторова) Прасковья

(Викторова) Прасковья

avatar

Место рождения

с. Ануйск, Смоленский район Алтайский край

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

02.09.1992

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Викторов Афонасий

Мать: Мария

с. Ануйск, Смоленский район Алтайский край
Рождение ребёнка
1956

Сын: Стуканских Александр

Отец ребёнка: Стуканских Алексей

Рождение ребёнка
01.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стуканских Алексей

пос. Темир-Тау гор. Таштагола Кемеровской области
Смерть
02.09.1992
Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Похороны
Неизвестно
Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close