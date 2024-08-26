Попова Евдокия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Евдокия Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Марк Козмич

Рождение ребёнка
10.11.1830 ст.

Дочь: Попова Матрона Марковна

Отец ребёнка: Попов Марк Козмич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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