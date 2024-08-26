Попова Евдокия Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Марк Козмич
Рождение ребёнка
10.11.1830 ст.
Дочь: Попова Матрона Марковна
Отец ребёнка: Попов Марк Козмич
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно