Ольховская Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ольховский Иван
Отец ребёнка: Ольховский Лаврентий
Рождение ребёнка
23.04.1923
Дочь: Гулько Анастасия
Отец ребёнка: Ольховский Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ольховский Михаил
Отец ребёнка: Ольховский Лаврентий
Смерть
Неизвестно