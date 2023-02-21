Ольховская Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольховская Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ольховский Иван

Отец ребёнка: Ольховский Лаврентий

Рождение ребёнка
23.04.1923

Дочь: Гулько Анастасия

Отец ребёнка: Ольховский Лаврентий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ольховский Михаил

Отец ребёнка: Ольховский Лаврентий

Смерть
Неизвестно
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