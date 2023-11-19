Журавлев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1983

Отец: Журавлев Виктор

Мать: Журавлева (Ржанова) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева (Черняйкина) Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Черняйкина) Екатерина

Рождение ребёнка
09.10.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева (Черняйкина) Екатерина

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