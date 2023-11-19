Журавлев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1983
Отец: Журавлев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Черняйкина) Екатерина
Рождение ребёнка
09.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева (Черняйкина) Екатерина