Церель Вячеслав Дмитриевич
Место рожденияБелебей
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Церель Любовь Вячеславовна
Мать ребёнка: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Церель) Валентина Вячеславовна
Мать ребёнка: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Церель) Надежда Вячеславовна
Мать ребёнка: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Церель Владимир Вячеславович
Мать ребёнка: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Церель Виктор Вячеславович
Мать ребёнка: Церель (Тимофеева) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно