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Порошин Валерий Федорович

Место рождения

г.Ишимбай, Башкортостан

Дата рождения

30.05.1963

Дата смерти

09.07.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
Средне-специальное
Бракосочетание
13.11.1985

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.07.2002

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