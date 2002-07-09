Порошин Валерий Федорович
Место рожденияг.Ишимбай, Башкортостан
Дата рождения30.05.1963
Дата смерти09.07.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
Средне-специальное
Бракосочетание
13.11.1985
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.07.2002