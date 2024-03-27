Хайруллин Гарифулла
Место рождениядер.Верхний Азяк, Арский р-он, Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарипова (Гарифуллина) Альфия
Мать ребёнка: Хайруллина (Гарифуллина) Минзифа
Военная служба
Между 1941 и 1945
на ВОВ потерял ногу
Смерть
Неизвестно