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Хайруллин Гарифулла

Место рождения

дер.Верхний Азяк, Арский р-он, Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Гарифуллина) Минзифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Гарифуллина) Минзифа

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина (Гарифуллина) Минзифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарипова (Гарифуллина) Альфия

Мать ребёнка: Хайруллина (Гарифуллина) Минзифа

Военная служба
Между 1941 и 1945
на ВОВ потерял ногу
Смерть
Неизвестно

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