Дудоров Николай Фёдорович
Место рожденияКировская обл Лебяжский р-н с. Окунево
Дата рождения06.08.1924
Дата смерти19.12.1969
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924
Отец: Дудоров Фёдор Иванович
Мать: Дудорова Анастасия
Кировская обл Лебяжский р-н с. Окунево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дудорова Таисья Михайловна
Смерть
19.12.1969
Кировская обл Лебяжский р-н д.Желтенки