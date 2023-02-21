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Дудоров Николай Фёдорович

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Место рождения

Кировская обл Лебяжский р-н с. Окунево

Дата рождения

06.08.1924

Дата смерти

19.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1924

Отец: Дудоров Фёдор Иванович

Мать: Дудорова Анастасия

Кировская обл Лебяжский р-н с. Окунево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дудорова Таисья Михайловна

Смерть
19.12.1969
Кировская обл Лебяжский р-н д.Желтенки
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