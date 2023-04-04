Мандельштам Хаскель Гиршевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМандельштам Хаскель Гиршевич

Мандельштам Хаскель Гиршевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мандельштам Гирш (Герман) Менделевич

Мать: ?

Смерть
1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close