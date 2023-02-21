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Искаков Рафис Ильязович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954

Отец: Искаков Ильяз

Мать: Искакова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искакова Людмила Рафисовна

Мать ребёнка: Искакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искакова Наталья Рафисовна

Мать ребёнка: Искакова Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Искаков Леонид Рафисович

Мать ребёнка: Искакова Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Искакова Раиса

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