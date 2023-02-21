Искаков Рафис Ильязович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1954
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1954
Отец: Искаков Ильяз
Мать: Искакова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искакова Людмила Рафисовна
Мать ребёнка: Искакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искакова Наталья Рафисовна
Мать ребёнка: Искакова Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Искакова Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Искакова Раиса