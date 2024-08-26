Кореков Василий Дмитриевич
Место рожденияКамская подгорная слобода
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: Кореков Дмитрий Андреевич
Мать: Корекова Анна Федоровна
Перепись 1816 в 1815 году переведен в починок Ившиха
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Корекова) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Корекова) Марья Васильевна
Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Кореков Елисей Васильевич
Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Корекова) Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно