Кореков Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКореков Василий Дмитриевич

Кореков Василий Дмитриевич

Место рождения

Камская подгорная слобода

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Кореков Дмитрий Андреевич

Мать: Корекова Анна Федоровна

Перепись 1816 в 1815 году переведен в починок Ившиха
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корекова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Корекова) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: (Корекова) Марья Васильевна

Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Кореков Елисей Васильевич

Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Корекова) Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Корекова Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.