Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1804
Муж: Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Никита Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Леонтий Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Иванович
Смерть
До 1834