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Матрена Петровна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
14.02.1804

Муж: Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Никита Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Леонтий Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Евстратий Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1834

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