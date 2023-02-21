Третьякова (Кузнецова) Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Кузнецова) Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1971

Сын: Третьяков Виктор Вячеславович

Отец ребёнка: Третьяков Вячеслав Борисович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Третьяков Вячеслав Борисович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Вячеслав Борисович

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