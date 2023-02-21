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Сапрыкина Фекла Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

07.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сапрыкин Михаил Леонтьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Рождение ребёнка
21.05.1879

Дочь: Феодосья Леонтьевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1882

Сын: Сапрыкин Иоанн Леонтьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1883

Сын: Сапрыкин Николай Леонтьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Рождение ребёнка
14.03.1886

Сын: Сапрыкин Алексей Леонтьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1887

Дочь: Ольга Леонтьева

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1891

Дочь: Евгения Леонтьева

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1895

Дочь: Дарья Леонтьева

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапрыкин Леонтий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапрыкин Сергей Леонтьев

Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев

Смерть
07.03.1899
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь
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