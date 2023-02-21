Сапрыкина Фекла Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти07.03.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
21.05.1879
Дочь: Феодосья Леонтьевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1882
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1883
Сын: Сапрыкин Николай Леонтьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Рождение ребёнка
14.03.1886
Сын: Сапрыкин Алексей Леонтьев
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
04.07.1887
Дочь: Ольга Леонтьева
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.12.1891
Дочь: Евгения Леонтьева
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.03.1895
Дочь: Дарья Леонтьева
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сапрыкин Леонтий Андреев
Смерть
07.03.1899
Причина смерти: от тифа | Михайло-Архангельская церковь