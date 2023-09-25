Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна
Место рожденияд.Устиново Пермского района Пермской области
Дата рождения18.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1978
Рождение ребёнка
03.12.1999
Дочь: Гаврикова Наталья Руслановна
Отец ребёнка: Кокшаров Руслан Анатольевич
Бракосочетание
22.08.2003
Рождение ребёнка
08.12.2003
Сын: Кокшаров Максим Русланович
Отец ребёнка: Кокшаров Руслан Анатольевич