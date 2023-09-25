Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова-Кокшарова Марина Анатольевна

Место рождения

д.Устиново Пермского района Пермской области

Дата рождения

18.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1978

Отец: Полуянов Анатолий Иванович

Мать: Гаврикова-Полуянова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
03.12.1999

Дочь: Гаврикова Наталья Руслановна

Отец ребёнка: Кокшаров Руслан Анатольевич

Бракосочетание
22.08.2003

Муж: Кокшаров Руслан Анатольевич

Рождение ребёнка
08.12.2003

Сын: Кокшаров Максим Русланович

Отец ребёнка: Кокшаров Руслан Анатольевич

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