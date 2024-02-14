Бянян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бянян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абдулганиева) Марьям

Отец ребёнка: Абдулгани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Ибрай

Отец ребёнка: Абдулгани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Оман

Отец ребёнка: Абдулгани

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдулганиев Абдул (Абдлухадер)

Отец ребёнка: Абдулгани

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Отец ребёнка: Абдулгани

Смерть
Неизвестно

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