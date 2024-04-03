Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль) 23.06.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)

avatar

Место рождения

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область

Дата рождения

23.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1974

Отец: Шафиков Фарид

Мать: Вахитова Дания Латыповна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
02.07.1998

Жена: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Рождение ребёнка
13.10.2000

Сын: Holzmann Alex

Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.2006

Дочь: Holzmann Sophie

Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

Рождение ребёнка
17.03.2021

Дочь: Holzmann Emily

Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.