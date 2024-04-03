Гольцман (Шафиков) Александр (Наиль)
Место рождения
Дата рождения23.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1974
Отец: Шафиков Фарид
Мать: Вахитова Дания Латыповна
Бракосочетание
02.07.1998
Рождение ребёнка
13.10.2000
Сын: Holzmann Alex
Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.2006
Дочь: Holzmann Sophie
Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.2021
Дочь: Holzmann Emily
Мать ребёнка: Гольцман -Holzmann Екатерина-Katherina Ивановна