Избякова Агриппина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИзбякова Агриппина Федотовна

Избякова Агриппина Федотовна

avatar

Место рождения

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Избяков (однодворец) Егор Степанович

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Степановна

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Избяков (однодворец) Александр Степанович

Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич

Нижняя Маза, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Избяков (однодворец) Степан Савельевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close