Избякова Агриппина Федотовна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Избяков (однодворец) Егор Степанович
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Степановна
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Избяков (однодворец) Степан Савельевич
Рождение ребёнка
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно