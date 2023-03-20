Пиленко (Делоне) Софья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пиленко (Делоне) Софья Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1862

Дата смерти

21.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1862

Отец: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Мать: Делоне Софья Аллександровна

Рождение ребёнка
20.12.1891

Дочь: Скобцова Елизавета (мать Мария)

Отец ребёнка: Пиленко Юрий Дмитриевич

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пиленко Юрий Дмитриевич

Смерть
21.06.1962
Умерла во Франции, в доме отдыха Нуази-ле-Гран
Похороны
Неизвестно
Похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем
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