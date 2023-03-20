Пиленко (Делоне) Софья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1862
Дата смерти21.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1862
Рождение ребёнка
20.12.1891
Дочь: Скобцова Елизавета (мать Мария)
Отец ребёнка: Пиленко Юрий Дмитриевич
Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1962
Умерла во Франции, в доме отдыха Нуази-ле-Гран
Похороны
Неизвестно
Похоронена на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем