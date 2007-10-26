Taniorg (Soboleva Соболева Sobolev Соболев) Tatjana Nikolajevna
Место рожденияKineshma, Иванова област, Россия (Federazione Russa)
Дата рождения30.04.1944
Дата смерти26.10.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1976
Бракосочетание
1998
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.10.2007
Похороны
03.11.2007