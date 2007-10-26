Taniorg (Soboleva Соболева Sobolev Соболев) Tatjana Nikolajevna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Taniorg (Soboleva Соболева Sobolev Соболев) Tatjana Nikolajevna

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Место рождения

Kineshma, Иванова област, Россия (Federazione Russa)

Дата рождения

30.04.1944

Дата смерти

26.10.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1976

Муж: Röppänen Pentti Aleksi

Бракосочетание
1998

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.10.2007
Похороны
03.11.2007

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