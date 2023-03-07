Тарасов Лука Никифоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Тарасов Никифор Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Тарасов Лазарь Лукин
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Тарасов Савва Лукин
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Наталья Лукина
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Тарасов Михаил Лукин
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Феодосия Лукина
Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тарасова Агафья Нефедова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792