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Тарасов Лука Никифоров

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Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Тарасов Никифор Гаврилов

Мать: не указана

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Тарасов Никифор Лукин

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Тарасов Лазарь Лукин

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Тарасов Савва Лукин

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Наталья Лукина

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Тарасов Михаил Лукин

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Феодосия Лукина

Мать ребёнка: Тарасова Агафья Нефедова

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Агафья Нефедова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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