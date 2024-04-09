Аксинья Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАксинья Дементьева

Аксинья Дементьева

Место рождения

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1780 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Наталья Фролова

Отец ребёнка: Фрол Михайлов

Ново-Мальцево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Иван Фролов

Отец ребёнка: Фрол Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Платон Фролов

Отец ребёнка: Фрол Михайлов

Смерть
1787

Мы используем куки для улучшения работы сайта.