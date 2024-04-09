Аксинья Дементьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Наталья Фролова
Отец ребёнка: Фрол Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Иван Фролов
Отец ребёнка: Фрол Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Платон Фролов
Отец ребёнка: Фрол Михайлов
Смерть
1787