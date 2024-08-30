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Румянцев Иван Иванович

Место рождения

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Военная служба
Неизвестно
армии младший писарь
Бракосочетание
26.01.1875

Жена: Прасковья Марковна

Успенская церковь, погост Пречистенский
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.

Дочь: (Румянцева) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Марковна

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.

Сын: Румянцев Павел Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Марковна

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
18.03.1878 ст.

Дочь: (Румянцева) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Марковна

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1882

Сын: Румянцев Иван (Иоан) Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Марковна

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.

Сын: Румянцев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Марковна

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Румянцев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Марковна

Саленка, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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