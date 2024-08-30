Румянцев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
армии младший писарь
Бракосочетание
26.01.1875
Жена: Прасковья Марковна
Успенская церковь, погост Пречистенский
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.
Дочь: (Румянцева) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
15.12.1876 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
18.03.1878 ст.
Дочь: (Румянцева) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
15.06.1882
Сын: Румянцев Иван (Иоан) Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
24.03.1885 ст.
Сын: Румянцев Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Марковна
Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.
Сын: Румянцев Гавриил Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Марковна
Смерть
Неизвестно