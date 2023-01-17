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Булгаков Николай Петрович

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Место рождения

Шустовка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Булгаков Петр Никифирович

Мать: не указана

Шустовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Булгакова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Шустовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Булгакова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Шустовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Булгаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Булгаков Константин Николаевич

Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Булгаков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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