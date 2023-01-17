Булгаков Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Булгаков Петр Никифирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Булгакова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Булгакова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Булгаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Булгаков Константин Николаевич
Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Булгаков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно