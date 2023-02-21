Паянин Павел Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.2000
Дочь: Паянина Ольга Павловна
Мать ребёнка: Филановская Наталья Эдуардовна
Рождение ребёнка
14.03.2000
Дочь: Паянина Дарья Павловна
Мать ребёнка: Филановская Наталья Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно