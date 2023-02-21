Паянин Павел Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паянин Павел Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1969

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.2000

Дочь: Паянина Ольга Павловна

Мать ребёнка: Филановская Наталья Эдуардовна

Рождение ребёнка
14.03.2000

Дочь: Паянина Дарья Павловна

Мать ребёнка: Филановская Наталья Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филановская Наталья Эдуардовна

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