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Параскева Ефимовна

Место рождения

Новочернеево, Рязанская, Россия

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1894

Муж: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
25.01.1909

Дочь: (Киселёва) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
26.09.1911

Дочь: (Киселёва) Иустина Ивановна

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Киселёв Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
25.12.1916

Сын: Киселёв Степан Иванович

Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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