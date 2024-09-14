Параскева Ефимовна
Место рожденияНовочернеево, Рязанская, Россия
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1894
Рождение ребёнка
25.01.1909
Дочь: (Киселёва) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
26.09.1911
Дочь: (Киселёва) Иустина Ивановна
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
25.12.1916
Отец ребёнка: Киселёв Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно