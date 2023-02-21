Акимов Евстафий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Свиридова Ксения Евстафиевна
Мать ребёнка: Акимова Мавра Акимовна
Дьяковка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимова Мавра Акимовна
Смерть
Неизвестно