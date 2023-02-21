Медведева Аграфена Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти23.12.1818
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Медведев Сидор Миронов
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Медведев Сидор Миронов
Рождение ребёнка
Около 1791
Отец ребёнка: Медведев Сидор Миронов
Смерть
23.12.1818
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область