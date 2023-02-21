Медведева Аграфена Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева Аграфена Никифорова

Медведева Аграфена Никифорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

23.12.1818

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Медведев Матвей Сидоров

Отец ребёнка: Медведев Сидор Миронов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Медведев Абрам Сидоров

Отец ребёнка: Медведев Сидор Миронов

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Медведев Прохор Сидоров

Отец ребёнка: Медведев Сидор Миронов

Смерть
23.12.1818
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close