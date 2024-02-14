Басович Леонтий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1880
Дата смерти1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басович Матвей
Мать ребёнка: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1922
Дочь: Шипунова (Босович) Ревекка
Мать ребёнка: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна
Смерть
1957