Басович Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басович Леонтий

Место рождения

Россия

Дата рождения

1880

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басович Матвей

Мать ребёнка: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна

Рождение ребёнка
13.06.1922

Дочь: Шипунова (Босович) Ревекка

Мать ребёнка: Басович (Банкова) Фейга-Феня Борисовна

Смерть
1957

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