Полюдова (Лысянская) Клара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1927
Дата смерти16.01.2002
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927
Рождение ребёнка
24.06.1949
Дочь: Бейсова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Полюдов Михаил Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полюдов Михаил Афанасьевич
Смерть
16.01.2002