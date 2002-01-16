Полюдова (Лысянская) Клара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова (Лысянская) Клара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1927

Дата смерти

16.01.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927

Отец: Лысянский Иван Николаевич

Мать: Лысянская Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
24.06.1949

Дочь: Бейсова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Полюдов Михаил Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Михаил Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полюдов Михаил Афанасьевич

Смерть
16.01.2002
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