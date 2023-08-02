Забора Мать
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кириленко Анастасия Фоминична
Отец ребёнка: Забора Фома
Новоджерелиевская, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Забора Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Забора Фома
Смерть
Неизвестно