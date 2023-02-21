Нужных (Нужный) Кузьма (Косма) Пудеевич
Место рожденияНовосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Дата рожденияОколо 02.01.1913 ст.
Дата смерти06.02.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1913 ст.
Отец: Нужный Пудей Кириллович
Мать: Нужная Марфа Петровна
Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна
Военная служба
13.07.1941
47-й стрелковые полк. Медаль за отвагу орден славы третьей степени. Был ранен 23.09.1942
Рождение ребёнка
1943
Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
06.07.1948
Дочь: Грачева Валентина Кузьминична
Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна
Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1952
Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нужных Ульяна Павловна
Смерть
06.02.1974