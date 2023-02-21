Нужных (Нужный) Кузьма (Косма) Пудеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужных (Нужный) Кузьма (Косма) Пудеевич

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Место рождения

Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский

Дата рождения

Около 02.01.1913 ст.

Дата смерти

06.02.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.01.1913 ст.

Отец: Нужный Пудей Кириллович

Мать: Нужная Марфа Петровна

Новосибирская область, Коченевский район, пос. Средненский
Рождение ребёнка
1936

Сын: Нужных Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Нужных Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна

Военная служба
13.07.1941
47-й стрелковые полк. Медаль за отвагу орден славы третьей степени. Был ранен 23.09.1942
Рождение ребёнка
1943

Сын: Нужных Геннадий Кузьмич

Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Нужных Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
06.07.1948

Дочь: Грачева Валентина Кузьминична

Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна

Барышево, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1952

Сын: Нужных Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: Нужных Ульяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нужных Ульяна Павловна

Смерть
06.02.1974
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