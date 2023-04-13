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Пробатов Александр Николаевич

Место рождения

с. Темирево, Тамбовская губерния

Дата рождения

?.05.1900

Дата смерти

?.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Темирево, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пробатова Ида Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Зав. кафедрой, профессор, профессор-консультант кафедры ихтиологии КТИ РПиХ
Смерть
?.03.1972
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