Пробатов Александр Николаевич
Место рожденияс. Темирево, Тамбовская губерния
Дата рождения?.05.1900
Дата смерти?.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пробатова Ида Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Зав. кафедрой, профессор, профессор-консультант кафедры ихтиологии КТИ РПиХ
Смерть
?.03.1972