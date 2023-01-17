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Червяков Андрей Александрович

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Место рождения

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

21.05.1980

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1980

Отец: Червяков Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Гражданство
21.05.1980
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Образование
С 01.09.1987 по 30.06.1997
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Средняя школа №3,окончание с получением серебряной медали.
Образование
С 01.09.1997 по 30.06.2001
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бакалавриат Смоленского филиала МЭИ,диплом с отличием(красный)
Образование
С 01.09.2001 по 28.02.2003
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смоленский филиал МЭИ,диплом с отличием.
Место жительства
15.05.2004
Москва, город федерального значения Москва
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