Червяков Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения21.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1980
Отец: Червяков Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Гражданство
21.05.1980
Образование
С 01.09.1987 по 30.06.1997
Средняя школа №3,окончание с получением серебряной медали.
Образование
С 01.09.1997 по 30.06.2001
Бакалавриат Смоленского филиала МЭИ,диплом с отличием(красный)
Образование
С 01.09.2001 по 28.02.2003
Смоленский филиал МЭИ,диплом с отличием.
Место жительства
15.05.2004
Москва, город федерального значения Москва