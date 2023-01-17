Ленивов Петр Владимирович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
28.09.1938
Москва, город федерального значения Москва
Дата призыва: 28.09.1938 Военкомат: Куйбышевский РВК, Московская обл., г. Москва, Куйбышевский р-н Воинское звание: краснофлотец; ст. краснофлотец Воинская часть Бригада сторожевых кораблей Северного ... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За боевые заслуги» Даты подвига: 01.07.1944-29.08.1944 Приказ подразделения: № 10 от: 01.09.1944 Издан: СКР ОВР ГБ СФ Медаль «За оборону Советского Заполярья» Медаль «За победу над Германией... Показать все
Смерть
Неизвестно