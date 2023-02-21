Реутов Герасим Моисеевич
Место рожденияПриморский край, Яковлевский район, село Кокшаровка
Дата рождения27.02.1910
Дата смерти30.01.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910
Отец: Реутов Моисей
Мать: не указана
Приморский край, Яковлевский район, село Кокшаровка
Рождение ребёнка
28.05.1938
Дочь: Минаева Ирина Герасимовна
Мать ребёнка: Реутова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Александр
Мать ребёнка: Реутова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Николай
Мать ребёнка: Реутова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Андрей
Мать ребёнка: Реутова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реутов Иван
Мать ребёнка: Реутова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Реутова Прасковья
Смерть
30.01.1985
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость