Реутов Герасим Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реутов Герасим Моисеевич

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Место рождения

Приморский край, Яковлевский район, село Кокшаровка

Дата рождения

27.02.1910

Дата смерти

30.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910

Отец: Реутов Моисей

Мать: не указана

Приморский край, Яковлевский район, село Кокшаровка
Рождение ребёнка
28.05.1938

Дочь: Минаева Ирина Герасимовна

Мать ребёнка: Реутова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Александр

Мать ребёнка: Реутова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Николай

Мать ребёнка: Реутова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Андрей

Мать ребёнка: Реутова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реутов Иван

Мать ребёнка: Реутова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Реутова Прасковья

Смерть
30.01.1985
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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